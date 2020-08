De geweldsescalatie in Wisconsin is zelfs in de VS ongewoon: ‘Onze stad ziet eruit en ruikt als oorlogsgebied’

Amsterdam

Mensen die paniekerig over straat rennen, schietpartijen tussen burgers, een man met een kogel in zijn hoofd die vecht voor zijn leven, en een man met een ernstige schotwond in zijn arm terwijl omstanders gillen van ontzetting. De beelden die momenteel uit Kenosha komen, tonen een geweldsescalatie die zelfs in de Verenigde Staten ongewoon is.

‘Onze stad ziet eruit en ruikt als een oorlogsgebied’, zei Chrystal Miller, een inwoner van de Amerikaanse stad Kenosha, dinsdagavond tegen lokale journalisten. ‘Dit alles brengt ons op de rand van burgeroorlog’, meent de eigenaar van een juwelierszaak, die zo’n 400.000 dollar schade leed door plunderingen. Ook Fox News, steunpilaar van Trump, vergelijkt de beelden met die uit een oorlogsgeb..

