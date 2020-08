Zo doet de BBC beroemde koloniale meezingers als Land of Hope and Glory in de ban

Hoe racistisch zijn de Britse klassiekers Rule, Britannia! en Land of Hope and Glory? Tijdens de komende Last Night of the Proms zullen ze niet meer worden gezongen.

Britten zwaaien met hun nationale vlag tijdens de beroemde Last Night of the Proms in de Royal Albert Hall. (beeld epa / Will Oliver)

Londen

Dit heeft de Britse nationale omroep BBC, die het evenement organiseert, besloten. Tot woede van heel wat Britten.

De Last Night of the Proms is de traditionele afsluiting van een serie klassieke concerten in de Londense Royal Albert Hall. Tijdens de laatste avond worden licht-klassieke stukken uitgevoerd, waarbij het publiek feestelijk is uitgedost, met vlaggen zwaait en zich wentelt in liederen die de grootsheid van het Verenigd Koninkrijk bezingen.

George Floyd

De Last Night of the Proms vindt dit jaar plaats op 12 september en - vanwege COVID-19 - zonder publiek, maar wel met zangers en een koor. De Sunday Times had de primeur: de Finse ga..

