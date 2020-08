Bres in front tegen Israël krijgt vervolg

Mike Pompeo is, als eerste Amerikaanse topdiplomaat in Sudan sinds 2005, op bezoek bij premier Abdalla Hamdok. (beeld afp / Office of Sudan's Prime Minister )

Jeruzalem - Khartoem

eerste vredesakkoord in kwart eeuw

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die geen grenzen delen, hebben nooit oorlog gevoerd. Wel waren Israël en diens buurlanden Jordanië en Egypte meer dan eens in conflict. In 1979 sloot Israël een vredesverdrag met Egypte, in 1994 met Jordanië. Het recente akkoord met de VAE is dus strikt genomen geen vredesverdrag, het gaat om het aanknopen van diplomatieke betrekkingen.

Het is wel de eerste keer sinds 1994 dat Israël en een Arabisch land hun verhoudingen ‘normaliseren’. Achter de schermen is er ten minste anderhalf jaar druk overleg geweest over de overeenkomst, die binnenkort tijdens een ceremonie in Washington wordt beklonken. ..

