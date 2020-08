Afrikaanse continent eindelijk vrij van polio

Het West-Afrikaanse Nigeria is nu ook vrij van het poliovirus. Dit is de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die daarmee het hele continent van Afrika vrij van polio kan noemen.

Abuja

De chef van de organisatie, de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus, noemde dit dinsdag een van de grootste successen voor de volksgezondheid ooit en zegt dat zijn 'Afrikaanse broeders en zusters' dit hebben te danken 'aan wetenschap en aan solidariteit'.

Polio (kinderverlamming) is een zeer besmettelijke ziekte waar geen geneesmiddel voor bestaat. Er is wel een vaccin dat een leven lang tegen de aandoening beschermt. Polio kan vooral bij jonge kinderen leiden tot verlammingsverschijnselen die blijvend kunnen zijn. Het kan zelfs tot de dood leiden als de verlamming de ademhaling belemmert. Nigeria is het laatste land in Afrika waar polio door talrijke inentingscampagnes uiteindelijk is uitgebannen. Minder dan tien jaar terug was ongeveer de helft van alle gevallen van polio in heel de wereld in Nigeria.

In Nederland was de laatste uitbraak in 1992-1993 onder patiënten die het vaccin niet hadden gehad. <