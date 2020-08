Langdurige bloedtransfusie verkleint schade na herseninfarct

Onderzoekers van de universiteit van West Virginia (VS) hebben ontdekt dat een langdurige bloedtransfusie de schade in de hersenen na een herseninfarct kan verminderen. Hun experimenten met muizen tonen aan dat een eiwit dat na zo’n beroerte in grote hoeveelheden in het bloed zit, het Matrix metalloproteinase-9 (MMP9), hierbij een belangrijke rol speelt.