Dodental ingestorte flat in India loopt op. Zestig mensen zijn gered

Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen toen maandagavond een flat in India in elkaar stortte. Twintig tot zeventig mensen raakten bedolven onder de puinhopen. De vrees bestaat dat het dodental nog zal oplopen.

Mahad

Zestig mensen zijn inmiddels uit de ravage gered, onder wie een vierjarig jongetje. Die werd dinsdag onder luid gejuich uit het puin bevrijd en op een stretcher gelegd.

Drie reddingsteams met speurhonden hebben de hele nacht doorgewerkt.

De woontoren in Mahad, waarin circa tweehonderd mensen in 47 appartementen woonden, stortte als een kaartenhuis in elkaar, zei de politie. Familieleden zoeken wanhopig naar hun naasten onder het beton en steen, terwijl ze hun namen roepen in de hoop op een reactie.



afp

corona

Volgens de autoriteiten zijn veel bewoners waarschijnlijk gespaard gebleven omdat ze de stad ten zuiden van Mumbai hadden ontvlucht vanwege de corona-epidemie. De andere kant van het verhaal is dat nieman..

