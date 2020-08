Aanvaller in Graz had 'islamistisch motief'

Graz

De verdachte die is opgepakt na een aanval op de leider van de joodse gemeenschap in de Oostenrijkse stad Graz, is een 31-jarige Syriër. Hij heeft bekend. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer maandag bekendgemaakt. Het was een aanval met een 'islamistisch motief', zei hij. Onderzoekers zouden volgens hem in het huis van de man bewijsmateriaal hebben gevonden. De voorzitter van de Joodse gemeenschap, Elie Rosen, was zaterdag met een houten knuppel op het terrein van de synagoge aangevallen. Hij kon zijn auto in vluchten en raakte niet gewond. <