Jonge vrouwen moeten met vlogs het Noord-Koreaanse imago voor buitenlanders bijstellen

Pyongyang

‘Oké, vandaag neem ik je mee naar een supercoole plek’, zegt de Noord-Koreaanse vlogger Un A in een video op YouTube. Een dagje naar een boerderij, pretpark en een ritje met de metro: ze geeft de kijker graag een inkijkje in haar dagelijks leven in Pyongyang. Dat haar vlogs vaak worden bekeken is niet zo gek. Un is jong, authentiek, benaderbaar en haar leven is voor velen herkenbaar. Bovendien spreekt ze naast het Koreaans ook Engels, waardoor ze een breed publiek aanspreekt.

In de ogen van Noord-Korea zijn dat ideale ingrediënten om de dictatoriale staat in een beter daglicht te zetten. Un is niet de enige die wordt ingezet als presentator van een YouTube-kanaal dat wordt aangestuurd door de regering. Vaker verschijnen er social..

