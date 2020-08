Is het Belarus of Wit-Rusland? De keuze kan een politiek statement zijn

Soms wijzigt een land zijn naam. Birma werd Myanmar. Dat was een keuze van het regime in dat land. Belarus in plaats van Wit-Rusland is minder ideologisch en tegelijk dieper geworteld.

Het staatspersbureau Belta toonde zondag opnamen waarin de president van Belarus Aleksandr Loekasjenko te zien is met machinegeweer en scherfvest. (beeld afp / belta)

Minsk

Belarus (‘bjelaja rus’) is sinds 1991 de officiële naam van de staat die in Nederland vaak Wit-Rusland wordt genoemd. Daarvóór was het land een republiek binnen de Sovjetunie met die naam. Vóór de Russische revolutie maakte Belarus/Wit-Rusland deel uit van het tsarenrijk Rusland.

Belarus betekent in het Russisch en Wit-Russisch gewoon Wit-Rusland. Zo gek is het niet dat de meeste media in Nederland de laatste weken overgingen van Wit-Rusland naar Belarus. Ook het Nederlands Dagblad doet dat.

De Belarussen zelf worden liever niet aangesproken met ‘Wit-Russen’. De term komt kleinerend over en dat is te wijten aan twee factoren. ‘Wit’ stond in de woelige tijd rond 1917 voor contrarevolutionair; het waren de Witte troepen van tsaristische..

