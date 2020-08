Israël vraagt om verbod bedevaart

Jeruzalem

Chef coronazaken Ronni Gamzu vreest dat het bedevaartsoord een nieuwe infectiehaard wordt, nu het aantal besmettingen in Israël fors toeneemt. Tienduizenden chassidische Joden komen jaarlijks met Joods Nieuwjaar naar Oeman om daar het graf van rabbijn Nachman van Breslov (1772-1810) te bezoeken. Die rabbijn speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de chassidische Joden, een ultraorthodoxe stroming die in de 18e eeuw in Oost-Europa ontstond.

Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar, is dit jaar van 18 tot en met 20 september. De Oekraïense en de Israëlische overheid hadden pelgrims gezamenlijk opgeroepen om hun reis dit jaar te annuleren, maar daaraan gaven slechts weinig van de diepgelovige bedevaartgangers gehoor.

zware last

'Een bijeenkomst als deze, in deze moeilijke tijden, zal naar verwachting een massale besmetting onder toeristen en de lokale bevolking veroorzaken, waarmee het een zware last legt op de lokale gezondheidszorg, terwijl duizenden het virus bij terugkeer naar Israël verder zullen verspreiden', aldus Gamzu in zijn brief aan de Oekraïense president Zelenski. 'Ik dring erop aan bij u om de feestelijkheden dit jaar te verbieden als onderdeel van de wereldwijde inspanning om deze vreselijke pandemie een halt toe te roepen.'

Israël meldde vrijdag dat er inmiddels meer dan 100.000 besmettingen in het land zijn vastgesteld. Er zijn vooralsnog 809 doden gevallen als gevolg van coronabesmettingen.

De ultraorthodoxe gemeenschappen gelden als een besmettingshaard, mede omdat zij adviezen en beperkende maatregelen negeerden om te gaan bidden. De gemeenschappen bestaan overwegend uit grote gezinnen die in dichtbevolkte wijken wonen. <