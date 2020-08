Automobilist Quito moet wennen aan fietsers op de weg

Door de coronacrisis zijn er veel meer fietsers in het Latijns-Amerikaanse Ecuador.

Quito

Door het centrum van Quito fietsen 13.000 mensen. Op mountainbikes, racefietsen of simpele fietsjes leggen ze de ruim dertig kilometer af van het zuidelijke naar het noordelijke deel van de hoofdstad van Ecuador waar zo'n twee miljoen mensen wonen. Op de drukke verkeersaders maken auto’s normaal de dienst uit, maar die zijn vandaag verboden. Deze wekelijkse ciclopaseo is een begrip. Het initiatief waarbij een groot deel van de stad voor auto's is afgesloten, bestaat al zo’n vijftien jaar, maar wint sinds de coronacrisis flink aan populariteit.

officieel transportmiddel

Fernando de la Torre erkent de problemen die er zijn. Hij is directeur duurzame transportmiddelen van de gemeente Quito. Maar hij verontschuldigt zi..

