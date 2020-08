Navalny met vliegtuig naar Berlijn

Omsk

Op het vliegveld van Omsk, de stad waar Navalny sinds donderdag in een ziekenhuis in een kunstmatige coma werd gehouden na een vermoedelijke vergiftiging, stond sinds vrijdagmorgen een toestel uit Duitsland klaar om hem mee te nemen. De artsen van het ziekenhuis verklaarden eerder op de dag dat Navalny's toestand te slecht was om hem te vervoeren. Maar artsen die vanuit Duitsland waren meegereisd, oordeelden anders. Zij achtten het wel verantwoord hem over te brengen naar een Duits ziekenhuis, waarschijnlijk in Berlijn.

bewusteloos

De 44-jarige Kremlin-criticus raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Volgens zijn woordvoerder kwam dat doordat de thee die Navalny voor zijn vl..

