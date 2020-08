Zorg over groei wegwerpafval

Mensen met mondmaskers zitten op een muur aan de waterkant van de Adriatische Zee in Barcola, Italië. De Franse non-profitorganisatie Opération Mer Propre vond COVID-afval zoals mondkapjes in de Middellandse Zee. (beeld epa / Mauro Zocchi)

Amersfoort

Mondkapjes, latex handschoenen, lege flesjes handgel. De Franse non-profitorganisatie Opération Mer Propre, die regelmatig zwerfafval ophaalt langs de Côte d'Azur, vond tal van deze producten in de Middellandse Zee, dobberend tussen ander puin zoals plastic bekers en aluminium blikjes. Sinds de komst van het coronavirus belandt ‘dit nieuwe soort vuilnis’, ook wel ‘COVID-afval’ genoemd, in de oceaan.

Hoewel dat nog niet massaal gebeurt, maken deskundigen zich zorgen. Ze zijn bang dat corona-afval oceanen nog meer zal vervuilen, en dat de recyclingindustrie ontwricht raakt. Het op poten zetten van recyclingprogramma’s ging niet altijd even soepel en het probleem van plasticsoep was vóór de coronacrisis al groot. In 2018 schatte he..

