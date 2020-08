Wat deden de kerken in Wit-Rusland sinds in juni de onvrede wortel schoot?

Twee weken na zijn verkiezingsoverwinning lijkt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko uitgespeeld. Wat deden de kerken in ‘Belarus’ sinds in juni de onvrede wortel schoot?

Een demonstratie in Minsk afgelopen week. (beeld epa)

Jaroslaw Viazovski komt uit Krymsk, studeerde radiologie, maar koos voor theologie. Hij promoveerde in de Schotse stad Aberdeen op de links tussen Karl Barth en Johannes Calvijn en werd in januari 2019 geïnstalleerd als predikant van de kleine evangelisch-presbyteriaanse kerk in Minsk.

Cor Harryvan, de gereformeerde predikant van de Oekraïnezending, die decennialang in de Oekraïense hoofdstad Kiev woonde en van daaruit ook een goed oog had op buurland Wit-Rusland, zag dat de inzegening van Viazovski nog een gast kende: een senior officier van de KGB. ‘Dat duidt aan dat ze hem toen al goed in de smiezen hielden.’

Vrijheidsplein

Viazovski gaat elke dag om één uur ’s middags bidden en met andere mensen praten in het centrum van de Wit..

