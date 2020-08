Wéér vergiftigd, de man die het Kremlin nerveus maakt

De manier waarop Aleksej Navalny werd vergiftigd, is bijna routine in Rusland.

Omsk

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) is mogelijk vergiftigd en ligt in coma aan beademingsapparatuur in een ziekenhuis in de stad Omsk. Zijn woordvoerder Kira Jarmisj schreef op Twitter dat ‘wie ook het bevel gegeven heeft, Putin verantwoordelijk is.’ De Russische president nam kennis van de situatie rond Navalny. Zijn woordvoerder Dimitri Peskov reageerde: ‘We weten dat zijn toestand ernstig is. Net als elke andere Russische burger wensen we hem een spoedig herstel.’

Opvallend is het verschil in opinie bij drie artsen. De hoofdarts van het ziekenhuis Alexander Mourachovski zei dat Navalny’s toestand ernstig was, maar stabiel. Collega Anatoli Kalinitsjenko zei dat er geen zekerheid was dat Na..

