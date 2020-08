Veel Malinezen zijn verheugd over de staatsgreep. Maar buurlanden vrezen een gevaarlijk machtsvacuüm

In Mali zullen op korte termijn verkiezingen plaatsvinden. Dat heeft het leger, dat deze week de macht greep en de president afzette, beloofd. Buurlanden vrezen dat er een gevaarlijk machtsvacuüm is ontstaan waar jihadistische groepen hun voordeel mee kunnen doen.

Bamako

Dat de Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta deze week aftrad, was eigenlijk niet de grootste verrassing. De Noord-Afrikaanse leider ligt al wekenlang zwaar onder vuur van zijn eigen volk. Frustraties over fraude, economisch wanbeleid en jihadistische dreigingen leidden de afgelopen maanden tot massale volksprotesten en de publiekelijke roep om zijn vertrek. Dat de in 2018 herkozen president het vertrouwen van de inwoners had verloren, was duidelijk.

Verrassend was echter wel dat een interventie van het leger Keïta uiteindelijk de kop kostte. Dinsdagavond werd de president samen met premier Boubou Cissé gegijzeld door een groep rebellerende militairen. Een aantal uren later kondigde Keïta zijn aftreden aan. Hij had geen keuze, s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .