Denen met zwaar beroep mogen op 61e met pensioen

Kopenhagen

Bij een bezoek aan een slachthuis in Jutland merkte Frederiksen op dat ‘goede Deense burgers’ ‘s morgens vaak opstaan ‘met pijn in de rug, in de knie, in de schouders, of misschien doet alles wel zeer’, zo citeert de website Euronews haar. ‘We zullen een nieuwe regeling invoeren voor degenen onder jullie die het langst op de werkplek zitten. Voor degenen die hun hele professionele leven hun belasting hebben betaald en enkele van de zwaarste klussen hebben gedaan.’

Net als in veel andere EU-landen wordt ook in Denemarken de AOW-leeftijd gaandeweg verhoogd in reactie op de vergrijzing en de ontgroening. Deze grens lag in 2015 op 65 jaar en wordt sindsdien elk jaar iets verhoogd. In 2022 moet de pensioenleeftijd op 67 jaar liggen.

A..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .