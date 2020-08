Poolse regering in de verdediging over ‘homovrije zones’; EU draait duimschroeven verder aan

Poolse steden die geen EU-financiering krijgen vanwege zones die ‘vrij zijn van lhbti-ideologie’, ontvangen extra steun van hun regering. Wat drijft de ruzie tussen Polen en Brussel over seksuele identiteit zo op de spits? Hieronder vijf vragen en antwoorden.

Heeft u al een account? Log in

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Vier artikelen per maand gratis

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft subsidies voor zes Poolse gemeenten ingetrokken. Deze steden willen geen afstand nemen van hun zogeheten lhbti-ideologievrije zones. Omdat gelijkheid en non-discriminatie fundamentele waarden van de EU zijn, passen in onze unie geen zones waar mensen en hun geaardheid worden uitgesloten, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen . De EU-verdragen verzekeren dat alle burgers in de EU vrij zijn om ‘te zijn waar ze willen zijn, te leven waar ze willen leven en lief te hebben wie ze lief willen hebben’. In reactie hierop b..

Waarom laait de strijd over de zogenoemde homovrije zones in Polen nu op?

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.