Militairen in Mali arresteren leiders

Muitende militairen in het West-Afrikaanse Mali hebben de president en de premier van het land gearresteerd. Dat meldt de leider van de rebellerende soldaten. Het is nog onduidelijk hoeveel militairen in opstand zijn gekomen en of zij een staatsgreep willen plegen in het grootste land van de regio. De rebellie brak eerder dinsdag in een basis net buiten de hoofdstad Bamako uit. Volgens lokale media hadden de militairen eerder al onder anderen de minister van Economische Zaken ontvoerd. Het verarmde Mali is al maanden in de greep van protesten en een politieke crisis. <