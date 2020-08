Is 54,4 graden in Death Valley record?

Een hittegolf in de Verenigde Staten heeft mogelijk gezorgd voor de hoogst gemeten temperatuur ooit op aarde. Zondag om 15.41 uur (lokale tijd) werd in Furnace Creek in Death Valley de 54,5 graden Celsius (130 graden Fahrenheit) aangetikt, meldt de National Weather Service. Amerikaanse deskundigen onderzoeken nog of de meting juist is uitgevoerd. Death Valley is de laagste, heetste en droogste plek van Amerika. De hoogste temperatuur op aarde is daar eerder ook gemeten. Dat was in 1913, toen het op 10 juli 56,7 graden werd (134 graden Fahrenheit). Maar de betrouwbaarheid van die oude metingen wordt tegenwoordig in twijfel getrokken door klimaatexperts. Als de diskwalificatie van de oude metingen correct is, dan was de hoogste modern geme..

