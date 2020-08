Radeloosheid bij de Witte Kliffen

Dover

Na de evacuatie van Duinkerke in 1940 werden de opvarenden van de Little Ships als helden onthaald op het strand van Dover. Tachtig jaar later roepen migrantenbootjes minder geestdrift op. ‘Is het soms oorlog in Frankrijk?’ vraagt David zich af, een potige vijftiger die zijn boothuisje aan het opknappen is. ‘Waarom komen ze dan hierheen?’ Elders op het strand bekijkt Debbie, een leraar die met een vriendin en haar dwergkees ligt te zonnebaden, het milder. ‘Je moet wel wanhopig zijn als je huis en haard achterlaat, en met een baby in je arm in een rubberboot Het Kanaal oversteekt.’

Wanhopig is ook de Britse regering aan het worden. Elke zomerdag arriveren er tientallen, soms honderden migranten en a..

