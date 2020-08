‘Onze grondwet is niet voor vrouwen’, zei Loekasjenko. Deze drie vrouwen nemen het tegen hem op

Gekleed in het wit vormden duizenden demonstranten in Wit-Rusland een menselijke ketting. Een actie van Wit-Russische vrouwen die een leidende rol op zich nemen in de protesten tegen politiegeweld.

Minsk

Alexander Loekasjenko moet er na 26 jaar presidentschap in Wit-Rusland niet aan denken het stokje over te dragen aan iemand anders, en zéker niet aan een vrouw. ‘Onze grondwet is niet voor vrouwen. Onze samenleving is niet volwassen genoeg om op een vrouw te stemmen’, zei hij eerder dit jaar, ‘omdat de president op basis van de grondwet veel macht heeft’.

Met die woorden lachte hij de oppositie, bestaande uit drie vrouwen, uit. Aan het hoofd staat de 37-jarige Svetlana Tikhanovskaya, voormalig lerares Engels, die steun krijgt van oud-Microsoft medewerker Veronika Tsepkalo en Maria Kolesnikova, die campagneleider was van een politicus, die werd uitgesloten van de verkiezingen.

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 augustus kondigde h..

