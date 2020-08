Londen eist stop op migratie en wil Kanaalroute ‘onbruikbaar’ maken

Londen

Steeds vaker wagen migranten in kleine boten vanuit Frankrijk de oversteek. In de eerste twee weken van augustus waren dat er meer dan 1200, meldt de BBC. Dat is een maandrecord. Zondag werden acht schepen met 112 mensen onderschept door patrouilles van de Britse Border Force.

Volgens Britse media is er dinsdag opnieuw overleg tussen vertegenwoordigers van de Franse en de Britse regering. Dat was vorige week ook het geval. Parijs en Londen ruziën over de vraag wie de migranten moet tegenhouden. De Britse regering wil dat de Fransen voorkomen dat de migranten in Calais en omgeving zaken kunnen doen met mensensmokkelaars. Frankrijk zegt dat het niet alleen verantwoordelijk is voor de problematiek van migranten. Bovendien is het niet i..

