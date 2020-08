Koningin Elizabeth eert militairen WO II

Londen

Op 15 augustus 1945 besloot het Japanse keizerrijk te capituleren. Dat leidde tot vreugde-uitbarstingen over de hele wereld. De nu 94-jarige Elizabeth herinnert zich die naar eigen zeggen nog goed, net als de opluchting dat de oorlog was afgelopen.

'Naast de vreugde over het einde van het conflict, herinnerden we ons, net als vandaag, de verschrikkelijke verwoestingen die het bracht en de kosten die door zovelen werden gedragen', zei ze in een boodschap voor VJ-Day 75.

'Prins Philip en ik voegen ons bij zovelen over de hele wereld met het sturen van welgemeende dank aan de mannen en vrouwen uit het gemenebest en de geallieerde landen die zo dapper hebben gevochten voor de vrijheden die we vandaag de dag koesteren.' De koningin was niet bij de officiële herdenkingsplechtigheid in het National Memorial Arboretum in Staffordshire. Haar oudste zoon prins Charles en zijn vrouw Camilla namen daar de honneurs waar en namen samen met de genodigden twee minuten stilte in acht.

Zijn zoon prins William was te zien in het speciale herdenkingsprogramma VJ Day 75. Voor prins Philip (99) was een speciale rol weggelegd. Hij duikt op in beelden met andere oorlogsveteranen die op sociale media worden gedeeld.

In Tokio werd zaterdag de Japanse capitulatie herdacht. Daar zei keizer Naruhito ‘diepe wroeging’ te hebben over de Tweede Wereldoorlog. De Japanse premier Shinzo Abe heeft een ritueel offer gestuurd naar de omstreden Yasukuni-tempel, waar de Japanse oorlogsdoden worden geëerd.