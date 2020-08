Iran verbolgen over deal van Emiraten met Israël

In Iran is verbolgen gereageerd op de donderdag bekendgemaakte vredesdeal tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. De Iraanse president Hassan Rouhani spreekt van verraad. Voor de conservatieve hardliners in Iran hebben de Emiraten zich tot ‘legitiem doelwit’ gemaakt.

Teheran

Rouhani waarschuwde de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zaterdag in een televisietoespraak om Israël geen ‘bruggenhoofd in de regio’ te geven. ‘Zij (de Emiraten) moeten oppassen. Ze hebben een enorme vergissing begaan, een daad van verraad. Wij hopen dat zij zich dit realiseren en terugkeren van dit verkeerde pad.’

De door de Verenigde Staten bemiddelde en in Washington gepresenteerde overeenkomst is het eerste formele vredesverdrag van Israël met een Arabische staat sinds de akkoorden met Egypte in 1979 en Jordanië in 1994. De VAE en Israël normaliseren hun betrekkingen en openen over en weer ook ambassades.

bouwsteen

Hoewel de door de Israël beoogde annexatie van de Westelijke Jord..

