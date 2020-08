‘In Indonesië vervaagt rol van Nederland als oud-kolonisator’

De Indonesische regering is niet geïnteresseerd in het rechtzetten van het Nederlandse koloniale verleden. De ‘heldengeschiedenis’ en eenheid van Indonesië moet worden benadrukt, zeggen deskundigen.

Het zou ‘het ultieme moment’ zijn geweest als Nederland op 17 augustus excuses had aangeboden aan Indonesië, vindt Edu Dumasy. ‘Dan zou Nederland pas echt definitief afrekenen met ons koloniale verleden.’ De Nederlands-Indonesische basisschooldirecteur Dumasy uit Den Haag ziet het als ‘een gemiste kans’ dat Nederland ervoor koos om afgelopen maart spijt te betuigen aan Indonesië, voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

