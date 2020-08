Typisch Nederlandse molen in het Amerikaanse dorpje Little Chute om afkomst te benadrukken

Molens zijn er zeker in de Amerikaanse staten Michigan en Wisconsin. Maar zoals de molen in Little Chute is er maar één. ‘We zijn trots op onze afkomst.’

Uden - Little Chute

Het dorpje Little Chute in het noorden van de staat Wisconsin stelt eigenlijk weinig voor. Een argeloze bezoeker is erdoorheen voordat hij met zijn ogen knippert. Maar om de molen kan ook hij niet heen. De blikvanger staat midden in het centrum, pal naast het gemeentehuis. Op de stoep een Nederlandse en een Amerikaanse vlag. Een bord roept vrijwilligers op zich te melden. In het kleine voortuintje staan wat verlepte tulpen en een beeldje van een ‘Hollands’ mannetje en vrouwtje die elkaar kussen.



In het kleine voortuintje staan wat verlepte tulpen en een beeldje van een ‘Hollands’ mannetje en vrouwtje die elkaar kussen. - beeld Riekelt Pasterkamp

De windmolen van 30 meter hoog is gemaakt naar een authentiek, volledig func..

