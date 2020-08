In Duitsland werkt de meerderheid mee

Düsseldorf

‘Het is verbijsterend hoe braaf de mensen zijn’, zegt Michael Bergmann, woordvoerder gezondheid in Düsseldorf. De vraag was hoeveel mensen in zijn stad de wettelijke quarantaineplicht hebben geschonden. ‘Niemand’, luidt het antwoord dat Bergmann geeft na uitgebreide ruggespraak met de plaatselijke GGD. De Duitse ambtenaar schijnt er zelf verbaasd over.

‘Maar helemaal zeker weten doen we het natuurlijk niet’, relativeert hij meteen de gezeglijkheid van zijn stadsgenoten. ‘We bewaken ze niet dag en nacht. Duitsland is geen politiestaat.’ Boetes voor het negeren van de plicht, die op kunnen lopen tot 25 duizend euro, zijn in de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .