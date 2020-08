Voorlopig geen nieuwe ambtenaren in Suriname

Paramaribo

Het verbod op het aannemen van nieuwe medewerkers is een van de manieren waarop Santokhi op de overheidsuitgaven wil bezuinigen. Het besparen op de uitgaven is een van de belangrijkste prioriteiten op dit moment, aldus de woordvoerder. Ex-president Desi Bouterse heeft bij zijn vertrek een schuld van ongeveer 2,5 miljard euro achtergelaten. Santokhi maakte dit begin augustus bekend tijdens een persconferentie. Hij sprak toen over ‘onbehoorlijk’ bestuur van de vorige regering. Toen maakte Santokhi ook bekend dat er in het laatste halfjaar voor de verkiezingen ruim 3500 ambtenaren in dienst waren genomen. Hiermee heeft Bouterse er alles aan gedaan om de nieuwe regering het werk te bemoeilijken, aldus de nieuwe president.

Een groot deel van de schulden, zo’n 1,2 miljard euro, is ontstaan door buitenlandse leningen die ex-minister Gillmore Hoefdraad de afgelopen jaren heeft afgesloten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) wil Hoefdraad horen omdat het vermoedt dat de ex-minister verschillende wetten heeft overtreden, zoals de anticorruptiewet en de Bankwet. <