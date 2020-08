Met een harde verklaring heeft het Chinese leger de angst voor een militaire confrontatie tussen China en de VS aangewakkerd. Maar het echte doel is Taiwan.

Peking

‘Als vreedzame middelen niet werken, zal China niet bang zijn voor een militaire confrontatie in de Straat van Taiwan’. Met die kop verwijst de aan de communistische partij verbonden Global Times naar een commentaar van hoofdredacteur Hu Xijin over een gewapend treffen tussen China en de Verenigde Staten. In dit commentaar, op video, legt Hu uit wat de militaire top van het Chinese leger bedoelde met een donderdag uitgebrachte verklaring. Daarin is sprake van een ‘unieke militaire oefening zowel in het noorden als in het zuiden van de Straat van Taiwan’, nadat ‘een bepaald groot land’ zou hebben geprobeerd Taiwan verder los te weken van China.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .