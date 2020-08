‘Christelijke theologie en instituties zijn altijd de tentstok geweest die witte overheersing omhoog hield’

Het Amerikaanse christendom is niet los te zien van racisme en het idee dat witte mensen boven gekleurde mensen staan. Robert P. Jones, een witte christen, schreef een boek over die erfenis en wat christenen ermee moeten.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden spreekt tijdens de begrafenisdienst van George Floyd in de Fountain of Praise-kerk in Houston. De zwarte Amerikaan kwam in Minneapolis door politiegeweld om het leven, waarna wereldwijd protest op gang kwam. Volgens religiewetenschapper Robert Jones zijn witte christenen niet in staat om systemische onrechtvaardigheid te herkennen. 'Witte christenen zeggen bijvoorbeeld bijna twee keer zo vaak als witte niet-religieuzen dat het doden van ongewapende zwarte mannen door de politie geïsoleerde incidenten zijn in plaats van dat het deel uitmaakt van een patroon van hoe de politie Afrikaans-Amerikaanse mannen behandelt.' (beeld afp)

Washington DC

Robert P. Jones, of Robby, zoals hij zijn mails ondertekent, is geboren en getogen als Southern Baptist in het diepe zuiden van de Verenigde Staten, Texas en Mississippi. Hij werd gedoopt op zijn zesde en was als tiener zo’n vijf keer per week in de kerk te vinden. Hij studeerde aan Mississippi College, een school van baptistische signatuur, en haalde zijn masterdiploma aan de Southwestern Baptist Theological Seminary in Texas.

Met andere woorden: Jones leerde al zijn leven lang van zijn geloofsgenoten. Maar het was pas als seminariestudent in zijn twintiger jaren dat hij voor het eerst iets hoorde over de ‘white supremacist-wortels van mijn christelijke stamboom’, vertelt hij. Eind vorige maand verscheen Jones’ boek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .