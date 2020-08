Betogers Wit-Rusland vrijgelaten

Het Wit-Russische regime is begonnen gevangenen vrij te laten die de afgelopen dagen waren opgepakt tijdens demonstraties tegen dictator Loekasjenko.

Minsk

Van de betogers die in de hoofdstad Minsk vrijkwamen, hadden sommige blauwe plekken. Ze zeiden dat ze dicht opeengepakt in cellen hadden gezeten. Gevangenen zouden zijn mishandeld, bijvoorbeeld afgeranseld. Volgens een vrijgelaten betoger moesten 28 personen een cel delen die voor hooguit vijf personen is bedoeld. Met zijn allen moesten ze twee dagen een brood delen.

Na vier nachten van betogingen en schermutselingen met de politie zijn er ook steeds meer demonstraties overdag. Er worden menselijke ketens gevormd als protest tegen het politiegeweld. Veel vrouwen in witte kleren en met bloemen, maar ook mannen, doen eraan mee.

Het keiharde optreden van de Wit-Russische autoriteiten heeft ertoe geleid dat de Europese Unie nieuwe strafmaatregelen tegen de voormalige Sovjetrepubliek in het oosten van Europa overweegt. In 2016 werden eerdere sancties nog verlicht toen het beter leek te gaan met de naleving van de mensenrechten in wat de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd. <