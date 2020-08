Biden en Harris vol in de aanval

Washington

Biden onderstreepte het historische karakter van de eerste vrouwelijke running mate die zwart is en vanwege haar moeder ook Aziatisch-Amerikaans. ‘Vanochtend werden door heel het land kleine zwarte en bruine meisjes wakker, die zich misschien vaak genegeerd of tekortgedaan voelen in deze maatschappij. Maar vandaag zien ze zich misschien voor het eerst in een nieuw licht.’

Harris zelf zei – in een verwijzing naar de Black Lives Matter-protestbeweging – dat ‘een heel nieuwe generatie kinderen opgroeit met de roep om rechtvaardigheid en de kans op hoop waarmee ik zelf ben opgegroeid’.

De kersverse running mate richtte direct het vizier op Trump – en zijn falende beteugeling van COVID-19. Ze ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .