Zegt Turkije Istanbulverdrag op?

Turkse vrouwen demonstreerden vorige week in Ankara. Zij eisen dat de regering zich niet terugtrekt uit de Istanbul Conventie. (beeld afp / Adem Altan)

Istanbul

Conservatieven in de AKP stellen dat de Istanbul Conventie, zoals het document ironisch genoeg bekendstaat, familiewaarden ondergraaft en daarmee geweld tegen vrouwen juist bevordert. Andere AKP’ers erkennen het belang van het verdrag.

Het debat laait op terwijl het geweld tegen vrouwen in Turkije toeneemt, zo zeggen vrouwenorganisaties. Het aantal moorden op vrouwen is de afgelopen tien jaar gestegen. In de maand juli kwamen minstens 36 vrouwen om, voor het merendeel door ‘huiselijk geweld’, gepleegd door mannelijke naasten. Er waren elf verdachte sterfgevallen.

Veel aandacht trok vorige maand de moord op de 27-jarige Pinar Gültekin. Nadat zij was gewurgd, werd haar lichaam verbrand. Haar lichaam werd 21 jul..

