Duitse cabaretier wijst coronasceptici tijdens hun eigen demonstratie op hun kronkels

Amersfoort

‘Mijn naam is Schroeder en ik kom uit de mainstream.’ Zo kondigde de cabaretier zichzelf aan, zaterdag op het podium in Stuttgart van de beweging Querdenken (vrij vertaald: anders denken). Mainstream is een scheldwoord dat wordt gebruikt door veelal complotdenkende critici om de reguliere media aan te duiden.

Schroeder heeft zijn bijna twaalf minuten durende optreden op Youtube gezet. Tijdens een tv-optreden had hij zich onlangs grappend over corona uitgelaten, maar de satire was de organisatie van de demonstratie in Stuttgart ontgaan. Als Schroeder opkomt, wordt hij dan ook nog met gejuich begroet. ‘Ik kreeg te horen dat hier in Stuttgart vrijheid is.’ Het applaus zwelt aan.

media gecontroleerd

Langzaam..

