Nu beseffen mensen pas dat ze echt alles kwijt zijn

Beiroet

‘Sorry dat ik emotioneel ben, maar als je aan de mensen denkt.’ Najla Chahda, landendirecteur van Dorcas in Libanon praat snel en beslist als ze het over het werk heeft dat ze uitvoert voor het christelijke noodhulpcluster in Nederland – tot het over de mensen gaat. Juist nu, een week na die enorme klap, ‘beseffen veel mensen pas echt dat ze vrijwel alles verloren hebben’.

Eerst was er voor velen de zoektocht naar familieleden en de zorg voor de vele duizenden gewonden. Driehonderdduizend inwoners van Beiroet waren in één klap dakloos geworden. ‘Nu blijkt dat veel huizen en gebouwen die nog wel overeind staan, zo zwaar zijn beschadigd dat ze niet veilig en bewoonbaar me..

