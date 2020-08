Hongkong-activist Lai op borgtocht vrij

Hongkong

Mediamagnaat Jimmy Lai, tevens activist voor meer democratie in Hongkong, is weer op vrije voeten. Een dag na zijn arrestatie kwam hij op borgtocht vrij. Aanhangers wachtten hem op bij het politiebureau. Onder meer de Amerikaanse regering had felle kritiek geuit op de arrestatie van Lai. De uitgever van de krant Apple Daily was de tot nu toe bekendste democratische activist die is opgepakt voor het schenden van een Chinese veiligheidswet die sinds kort in Hongkong van kracht is. Volgens critici versterkt China door die wet zijn greep op Hongkong. <