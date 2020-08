Het beledigen van de Koran en Mohammed is erger dan moord, vinden veel Pakistanen

Islamabad

Eind juli werd de wegens blasfemie aangeklaagde Amerikaan Tahir Naseem doodgeschoten in een rechtbank in Peshawar, waar hij een hoorzitting over zijn borgtocht zou bijwonen. De dader, de vijftienjarige Faisal Khan, werd gearresteerd en zit vast op verdenking van moord. Tot woede van vele Pakistanen, die vinden dat de regering Naseem veel te soft heeft aangepakt.

Naseem (57), geboren in Peshawar maar al jaren woonachtig in de Verenigde Staten, werd in 2018 door islamitische radicalen onder valse voorwendselen naar Pakistan gelokt en daar gearresteerd wegens belediging van de Koran en de profeet Mohammed, wat in Pakistan geldt als blasfemie. Naseem had zichzelf op internet tot wedergeboren messias uitgeroepen. Volgens sommige beric..

