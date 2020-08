Brazilië heeft meer dan honderdduizend COVID-doden. Bolsonaro: ‘Laten we verder gaan met ons leven’

‘De boodschap van de overheid is: “Loop het coronavirus maar op. Bij een ernstige besmetting is er altijd nog de intensive care.”’

Brazilië is de grens van honderdduizend COVID-doden gepasseerd. Terwijl de piek nog wordt verwacht, gaat de economie weer draaien.

Brasília

Copacabana, Rio de Janeiro’s toeristische hotspot, stond dit weekend niet in het teken van zonaanbidders. Als eerbetoon aan de talrijke coronaslachtoffers die in Brazilië zijn gevallen, plaatste hulporganisatie Rio de Paz honderd kruizen op het strand. Ook liet ze duizend rode ballonnen los. Medewerkers droegen posters met daarop de tekst: ‘Waarom staan wij tweede qua aantal doden?’

Als het gaat om het aantal coronagerelateerde doden telt alleen de Verenigde Staten er meer dan Brazilië. COVID-19 eiste in de eerste drie maanden de l..

