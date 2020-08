Zelfs voor het Kremlin is een meerderheid van ruim 80 procent voor Loekasjenko te ongeloofwaardig

Wat ‘de clowns’ in het Westen ook mogen beweren, de verkiezingen in Wit-Rusland waren keurig georganiseerd en zijn perfect verlopen, zeggen Kremlingetrouwe waarnemers. Rusland trekt de lijnen strak – ook als boodschap naar de eigen burgers.

Minsk

De felicitaties vanuit het Kremlin waren wat koel, nadat de Wit-Russische president Loekasjenko zondag zijn zesde geweldige verkiezingsoverwinning wist te verzekeren. Putins collega Xi Jinping was veel spontaner, met zijn ‘hartelijke felicitaties en beste wensen’. De boodschap van de beide heren was verder eensluidend: gelieve keurig met ons samen te werken, we hebben immers flink in jou en in je land geïnvesteerd.

Vooral vanuit de Kremlinmedia zijn er nu twee duidelijke lijnen.

De eerste is om Loekasjenko op zijn nummer te zetten. Niet alleen heeft hij zich ondankbaar tegenover Rusland opgesteld, ook heeft hij zich vergrepen in de uitslag van de verkiezingen. Zelfs voor het Kremlin is een meerderheid van ruim 80 procent te ongeloofwa..

