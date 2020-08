Democraten in de VS nemen ‘social distancing’ serieuzer dan Republikeinen

In de Verenigde Staten nemen Republikeinen voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus in te perken wezenlijk minder serieus dan Democraten.

Boston

Dat laat onderzoek van de universiteiten van Harvard en Stanford zien, gepubliceerd in vakblad Journal of Public Economics. De onderzoekers verzamelden GPS-data via het bedrijf SafeGraph en konden zo 45 miljoen smartphonebezitters (naar eigen zeggen anoniem) volgen als zij tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld winkels en restaurants bezochten. De onderzoekers vergeleken vervolgens gebieden die dominant ‘rood’ (Republikeins) zijn met gebieden die voornamelijk ‘blauw’ kleuren.

De wetenschappers hielden er rekening mee om geen grote verschillen te zien. Immers: de economische noodzaak om ondanks corona bijvoorbeeld toch naar werk te gaan, is niet per definitie verschillend voor Republikeinen of Democraten.

Toch bepalen de partijlijnen ho..

