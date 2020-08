Oppositie Wit-Rusland rest straatprotest

Kunnen de demonstranten de dictator van zijn troon stoten? Vier vragen over de kracht en de zwakte van de oppositie in Wit-Rusland.

Minsk

Maken de demonstranten kans tegen Loekasjenko’s veiligheidsdiensten?

Een deel van de demonstranten hoopt dat agenten zullen overlopen naar het kamp van het vreedzame protest. Agenten weten immers van de grootschalige stemfraude en kampen met dezelfde problemen als veel demonstranten, zoals salarissen waar nauwelijks van rond te komen is. Maar in de nacht van zondag op maandag was er in de grote steden geen enkel teken van solidariteit met de demonstranten: de politie bestookte menigtes urenlang met rubberen kogels, stungranaten en waterkannonnen.

Maar in kleinere steden maakte Loekasjenko’s veiligheidsapparaat een brozere indruk. In vijf provinciesteden lieten groepen veiligheidsagenten hun schilden zakken toen ze geco..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .