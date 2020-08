Mediamagnaat Lai gearresteerd in Hongkong

Hongkong

‘Hoe meer het regime ons onderdrukt, hoe vasthoudender we worden. Hoe donkerder onze weg wordt, hoe meer we het licht moeten zien vast te houden.’ Niet eerder in haar 25-jarig bestaan had Apple Daily, een pro-democratische krant in Hongkong, zo’n ‘zware repressie’ meegemaakt, schrijft de krant in een commentaar op haar website.

Het medium doelt op de arrestaties van oprichter en prominente activist Jimmy Lai (71) en negen anderen, die op basis van de veiligheidswet zijn opgepakt. De uitgever wordt verdacht van ‘samenzwering met buitenlandse mogendheden’. Twee zoons van Lai, algemeen directeur en financieel directeur van de krant, zijn ook opgepakt. Net als activiste Agnes Chow, die hooggep..

