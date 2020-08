Agent komt om bij rellen in Beiroet

Beiroet

Zeker 130 demonstranten raakten gewond bij de botsingen tussen veiligheidstroepen en demonstranten. Ruim dertig van hen werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en ruim honderd werden ter plaatse behandeld, aldus het Libanese Rode Kruis.

Vier dagen na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet hadden demonstranten geprobeerd de barricades voor het parlement te doorbreken. Ze gooiden onder meer met stenen naar de politie.

De veiligheidstroepen gebruikten traangas en de politie schoot met rubberkogels. Een groep demonstranten bestormde het ministerie van Buitenlandse Zaken en verklaarde het gebouw tot hoofdkwartier van de revolutie.

Op het Plein der Martelaren tussen de haven en het centrum van de stad demonstreerden ook nog duizenden mensen vreedzaam tegen de politieke leiding. Ze geven de regering de schuld van de explosie, waarbij bijna 160 doden en meer dan 6000 gewonden vielen. Ook beschuldigen ze de politieke elite van corruptie. <

vrouw ambassadeur Libanon overleden

Hedwig Waltmans-Molier (55), echtgenote van de Nederlandse ambassadeur in Libanon en tevens werkzaam op de ambassade in Beiroet, is zaterdag overleden aan de gevolgen van de zware explosie in Beiroet. Het echtpaar keerde vorige week na hun vakantie terug naar Libanon. 'Hedwig stond in hun woonkamer naast Jan en werd door domme pech getroffen door de explosie', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het echtpaar was 38 jaar samen en kreeg twee kinderen. Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag hebben de familie zaterdag gecondoleerd.