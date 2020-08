Zeker elf doden door brand in flat Tsjechië

Bohumin

Door een brand in een appartementencomplex in de Tsjechische stad Bohumin, aan de grens met Polen, zijn zaterdagmiddag zeker tien personen om het leven gekomen. Onder de doden zijn minstens drie kinderen. Dat heeft de plaatselijke politie bekendgemaakt. Volgens de brandweer sprongen sommige slachtoffers in paniek uit het raam. Het vuur brak uit op de elfde etage van het dertien verdiepingen tellende gebouw en verspreidde zich naar de hoger gelegen verdiepingen. Hoe de brand is ontstaan, was zaterdag nog onduidelijk. De brandweer zette onder meer een reddingshelikopter in. Het is de dodelijkste brand in Tjechië sinds 1990. <

