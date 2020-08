Gekleurde lantaarns dobberen op de Japanse Motoyasu River, vrijgelaten door vrijwilligers. Ze werken mee aan de 75-jarige herdenking van de atoombom die viel op Hiroshima.

Aan de overkant van de rivier kun je de Genbakukoepel, het vredesmonument van de stad, zien. Toen op 6 augustus 1945, kwart over acht in de ochtend, de Amerikaanse atoombom ontplofte boven Hiroshima, bleef dit gebouw als enige overeind staan in skeletachtige vorm. Dat dient nu als het symbool van kracht, hoop en het uitbannen van kernwapens. De Japanse premier Shinzo Abe benadrukte die boodschap tijdens de herdenkingsceremonie, die dit jaar minder grootschalig was in verband met corona.

Wie Hiroshima heeft bezocht, is misschien wel geraakt door het verdriet van het traum..

