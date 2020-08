Mark Verheijen maakte een reis door Trump-land. ‘De komende verkiezingen in de VS zijn zinloos’

Voor miljoenen Amerikanen zijn de komende verkiezingen niet meer dan een show in Washington. Vooral Trump-stemmers dreigen af te haken. ‘De kans is groter dat Trump over een jaar in de gevangenis zit dan in het Witte Huis’, zegt Mark Verheijen na een reis door het hartland van de Trump-achterban.

Amsterdam

‘Maar liefst de helft van de kinderen hier groeit op in armoede’. Het is een van de harde randen van de Amerikaanse samenleving die Mark Verheijen zag tijdens zijn trektocht van Washington naar Chicago, dwars door staten die in 2016 overtuigend voor Trump kozen. In dit geval betreft het Detroit, ooit toonbeeld van Amerikaanse trots en nu van het verval van de Amerikaanse droom.

Maar de belangrijkste boodschap van Verheijens boek is dat ‘we vaak naar de overkant van de oceaan kijken met onze West-Europese bril’. Ergens zien we de Verenigde Staten als ‘een variant op ons eigen land’. Maar dat is het niet. De VS vormen ‘een opzichzelfstaande wereld met een totaal andere cultuur’.

Dat merk je nog het minst als je de bekende media als ..

