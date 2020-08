Coronacrisis geen oplossing broeikaseffect

De coronacrisis leidde de afgelopen maanden tot een spectaculaire daling in de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen. Maar de invloed hiervan op het milieu is zelfs al op middellange termijn verwaarloosbaar.

Leeds

Zelfs al zou de uitstoot tot eind volgend jaar lager blijven, dan nog vermindert het de opwarming van de aarde in 2030 met niet meer dan 0,01 graad. Die conclusie trekt een internationaal team van onderzoekers.

Alleen wanneer klimaatdoelen een centraal onderdeel worden van de herstelplannen voor na de coronacrisis, is er winst te behalen: dan zou de helft van de opwarming die verwacht wordt voor 2050, kunnen worden voorkomen en zou de opwarming op termijn onder de 1,5 graad blijven. De onderzoekers brachten de daling in de uitstoot van kooldioxide, stikstofoxiden en andere vervuilende stoffen tijdens de coronacrisis in kaart. Die daalden met 10 tot 30 procent door de lockdown die in een groot deel van de wereld plaatsvond.

