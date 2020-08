Biden door het stof na verbale uitglijder over zwarten

De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden is op Twitter door het stof gegaan vanwege zijn opmerking dat de Latino-gemeenschap in de VS buitengewoon divers is, 'in tegenstelling tot de zwarte gemeenschap'.

Washington

Biden stelt dat hij deze vergelijking, bepaald niet zijn eerste verbale uitglijder, niet zo had bedoeld. President Donald Trump, Bidens Republikeinse concurrent in de aankomende verkiezingen, stelde vrijdag dat Biden met de opmerking zijn kansen op de zwarte stem had verspeeld.

'Eerder vandaag deed ik een uitspraak over diversiteit in de Afro-Amerikaanse en Latino-gemeenschap die ik wil verduidelijken', aldus Biden in de tweet. 'Ik bedoelde op geen enkele manier te zeggen dat de Afro-Amerikaanse gemeenschap een monoliet is, niet qua identiteit, niet op politieke onderwerpen, helemaal niet.'

Biden maakte de omstreden opmerking tijdens een rondetafelgesprek dat was georganiseerd door de zwarte en Latino-journalistenverenigingen. President Trump reageerde meteen na uitzending van het interview al op Twitter: 'Wauw! Joe Biden is zojuist de gehele Afro-Amerikaanse gemeenschap kwijtgeraakt. Wat een "domme" uitspraak!'

Een woordvoerder van Biden liet kort na de uitspraak van zijn baas al weten dat Biden met de opmerking doelde op 'de diversiteit in standpunten onder Latino's uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen'. <