Vervolging Surinaamse ex-minister mag

Paramaribo

Eind mei, ongeveer een week voor de Surinaamse verkiezingen, besloot het toenmalige parlement met de NDP als grootste partij, niet mee te werken aan de vervolging van ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, die verdacht wordt van elf strafbare feiten. Het dossier zou incompleet zijn en de beschuldigingen vooral ingegeven door politieke motieven, aldus de toenmalige coalitie. Hoefdraad heeft zelf altijd gezegd dat hij niet schuldig is. Overigens is het op dit moment onduidelijk waar Hoefdraad is. Ondanks een uitreisverbod dat hem was opgelegd, zijn er toch veel aanwijzingen dat hij Suriname heeft verlaten.

De PG heeft zich niet neergelegd bij het besluit van het vorige parlement en heeft daarom op 21 juli een nieuwe vordering ingediend en het nieuwe parlement toestemming gevraagd Hoefdraad alsnog te vervolgen. De regel dat de PG afhankelijk is van de toestemming van het parlement, vloeit voort uit een wet die zegt dat politieke ambtsdragers niet zomaar vervolgd kunnen worden.

Hoefdraad wordt onder meer verdacht van de verkoop van overheidsgebouwen tot misbruik van royalty’s van goudbedrijven. Deze strafbare feiten zijn naar voren gekomen in een onderzoek naar de zaak van de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert Van Trikt. Hij zit al sinds begin februari vast wegens verdenking van fraude en malversaties. Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft gezegd dat Van Trikt in een aantal gevallen in opdracht van de minister van Financiën heeft gehandeld. <